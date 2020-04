Rekordergebnis bei der Comdirect. Die Marktturbulenzen infolge der Corona-Krise spielen der Commerzbank-Tochter mächtig in die Karten. Wegen der hohen Volatilität an den Finanzmärkten, stieg das Handelsvolumen stark an. "Unsere Kunden haben im ersten Quartal 2020 so viel gehandelt wie nie zuvor", sagte Comdirect-Chefin Frauke Hegemann bei der Vorlage der Quartalszahlen.Der Gewinn vor Steuern hat sich mit 77,9 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht und lag damit deutlich über ...

