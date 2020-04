Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass ist im März auf -53,0 Punkte gesunken, so die Analysten der DekaBank.Alle drei Säulen lägen im negativen Bereich und würden auf die Notwendigkeit einer stark expansiven Geldpolitik hindeuten. Für den April seien noch tiefere Werte absehbar. Die von der EZB angekündigten Nettowertpapierkäufe von durchschnittlich über 100 Mrd. Euro pro Monat im restlichen Jahresverlauf stünden jedoch in etwa in Einklang mit dem starken Rückgang des EZB-Kompasses. ...

