Das Periodenergebnis stieg von rund 600.000 Euro im Vorjahr auf rund 2,7 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,08 auf 0,51 Euro je Titel, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Das Kundenkreditvolumen - also die Forderungen an Kunden - sei im Vorjahr um rund ein Viertel auf 89 Mio. Euro gestiegen. Vor allem das Neugeschäft habe sich gut entwickelt, schreibt die Bank. Das Volumen der verwalteten ...

