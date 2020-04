HelloFresh (WKN: A16140) ist DER Corona-Profiteur! Mit 35,66 Euro erreicht die Aktie heute ein neues Hoch. Seit dem März-Tief bei 16,14 Euro bedeutet das eine Rendite von +121%. In exakt einer Woche, am 5. Mai, wird HelloFresh sein mit Hochspannung erwartetes Q1-Zahlenwerk vorlegen. Wie bereits mitgeteilt, erwartet HelloFresh im Zuge der "signifikanten Beschleunigung" in der zweiten März-Hälfte für das erste Quartal einen Umsatzanstieg auf 685 bis 710 Millionen Euro bei einem AEBITDA zwischen 55 ...

