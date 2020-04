Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen starteten etwas leichter in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Italienische Staatsanleihen hätten freundlich tendiert, nachdem eine befürchtete Rating-Herabstufung durch S&P am Freitag ausgeblieben sei. US-Anleihen hätten Verluste verzeichnet. Die Anleger hätten am Montag die Dividendentitel bevorzugt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...