FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sommer kommenden Jahres soll CFO Markus Krebber in das Amt des CEO beim Versorger RWE wechseln. Der Aufsichtsrat habe in seiner heutigen Sitzung entschieden, dass Krebber zum 1. Juli 2021 die Nachfolge von Rolf Martin Schmitz als Vorstandsvorsitzender antreten soll, wie der Konzern mitteilte.

Der Vertrag von Schmitz laufe zu diesem Zeitpunkt planmäßig aus. Der 1957 geborene Manager ist seit 2009 Vorstand und führt den Konzern als CEO seit 2016.

Krebber war bereits im Januar in informierten Kreisen als Favorit für den Chefposten gehandelt worden.

Aufsichtsratsvorsitzender Werner Brandt erläuterte zu der Personalentscheidung: "Dem Aufsichtsrat war es wichtig, frühzeitig eine Nachfolgeregelung zu treffen. Die Wahl von Herrn Krebber stellt sicher, dass die strategische Neuausrichtung der RWE hin zu einem global führenden Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien langfristig fortgesetzt wird."

Über die Nachfolge von Krebber als CFO will der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit entscheiden. Das gelte auch für die Entscheidung über die Nachfolge von Schmitz in seiner Funktion als Arbeitsdirektor der RWE AG, die er bis 30. Juni 2021 in Personalunion ebenfalls innehat.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 05:40 ET (09:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.