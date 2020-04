EXCHANGE NOTICE 28 APRIL 2020 SHARES LIQUIDITY PROVISION FOR THE DIGITALIST GROUP PLC'S SHARE HAS STARTED The liquidity provision in accordance with the LP agreement between Digitalist Group Plc and Nordea Bank Abp for the share of Digitalist Group Plc has started on 20 March 2020. Company name: Digitalist Group Plc ----------------------------------- Trading code: DIGIGR ----------------------------------- Issuer code: DIGIGR ----------------------------------- ISIN code: FI0009008007 ----------------------------------- Orderbook id: 24377 ----------------------------------- Liquidity Provider (LP): Nordea Bank Abp Provision started: 20 March, 2020 Nasdaq Helsinki Global Listing Services ************************************************************ TIEDOTE 28.4.2020 OSAKKEET LIKVIDITEETIN TARJOAMINEN (LIQUIDITY PROVISION) DIGITALIST GROUP OYJ:N OSAKKEELLE ON ALKANUT Digitalist Group Oyj:n ja Nordea Bank Abp:n välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Digitalist Group Oyj:n osakkeelle on alkanut 20.3.2020. Yhtiön nimi: Digitalist Group Oyj ----------------------------------------------- Kaupankäyntitunnus: DIGIGR ----------------------------------------------- Liikkeeseenlaskijatunnus: DIGIGR ----------------------------------------------- ISIN-koodi: FI0009008007 ----------------------------------------------- Order book ID: 24377 ----------------------------------------------- Markkinatakaaja (LP): Nordea Bank Abp Likviditeetin tarjoaminen alkoi: 20.3.2020 Nasdaq Helsinki Global Listing Services