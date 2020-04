marktEINBLICKE um 12: Großer Optimismus bei Donald Trump - Neuer Tiefschlag für Wirecard

Der US-Präsident Donald Trump blickt mit Optimismus auf die wirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte, in der er gerne wiedergewählt würde. Das dritte, aber vor allem das vierte Quartal würden mit Blick auf die Wirtschaftsleistung "spektakulär" werden, verkündete Trump bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses.

Auch an den Börsen zeigen sich die Anleger am Dienstagmittag wieder optimistischer. Der DAX legt zeitweise um 1,5 Prozent zu und rückt damit näher an die 11.000er-Marke an. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,5% 10.817 MDAX +0,4% 22.682 TecDAX -1,5% 2.889 SDAX -0,1% 10.080 Euro Stoxx 50 0,7% 2.902

Den vollständigen Artikel lesen ...