Die Banco Santander SA bereitet sich wie ihre Wettbewerber dies- und jenseits des Atlantiks auf hohe Kreditverluste wegen der Corona-Krise vor.Die spanische Großbank Santander fürchtet im Zuge der Corona-Pandemie so hohe Kreditausfälle wie bisher kein anderes Geldhaus auf dem europäischen Kontinent. Im ersten Quartal legte die Bank allein für wegen der Corona-Krise wackelnde Darlehen 1,6 Milliarden Euro zurück, wie sie am Dienstag in Santander mitteilte. Die gesamte Risikovorsorge für vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...