Datum der Anmeldung:

27.04.2020



Aktenzeichen:

B3-70/20



Unternehmen:

Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg (D); Erwerb der Kontrolle über und von bis zu 100% der Anteile an Rhön Klinikum AG, Bad Neustadt a.d. Saale (D);



Produktmärkte:

Dienstleistungen von Rehabilitationskliniken, akutstationäre Krankenhausdienstleistungen , ambulante ärztliche Dienstleistungen in MVZ



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Bayern

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken