Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 32. ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 19. Mai 2020 um 11.00 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Hardtwald 7 in 76275 Ettlingen, statt und wird für die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live im Internet über ein passwortgeschütztes Internetportal übertragen.

Die Einladung sowie weitere Dokumente zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Internetseite unter:

https://veh.de/investor-relations/hauptversammlung

