Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag nehmen die Erwartungen am Markt zu, dass die EZB das Anleihekaufprogramm weiter "aufbohren" wird und vor allem die Corona-krisenbedingten PEPP-Käufe zeitlich verlängern und volumenmäßig deutlich über die 750 Mrd. EUR hinaus steigern wird, so die Analysten der DekaBank. ...

