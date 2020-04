Inning am Ammersee (ots) - "Mutig & kreativ sein!" Angelo Franke, Geschäftsführer der Messebau Firma expo24seven GmbH vom Ammersee entschied schnell, dass Ressourcen seiner Firma nun anderweitig erfolgreich sein müssen."Wir haben Kapazitäten im Lager, einen Fuhrpark, eine Marketing Abteilung und gute Erfahrungen bei der Suchmaschinen Optimierung. Ein Online-Shop lag somit auf der Hand, nur fehlte noch ein Produkt."Beeinflusst von den ersten Medienbeiträgen in Sachen Mund-Nase-Masken beschäftigte sich Franke mit dem Masken Markt. "Medizinische Masken kamen für mich nicht in Frage, ich wollte ein super leichtes Masken Modell aus Baumwolle, easy in der Hosentasche zu verstauen und wiederverwendbar für den Sommer 2020." Heraus kam unser takeCare Mund-Nasen-Cover welches mit nur 11 Gramm zu den leichtesten Stoff-Masken am Markt gehört."Anfang April war die Beta-Version unseres Internet-Shops online und wir waren überwältigt von der Nachfrage. Bereits Ende April war für uns klar, die Kurzarbeit läuft bei www.expo24seven.com (http://www.expo24seven.com) mit dem Monat Mai aus, ab Juni arbeiten alle Mitarbeiter wieder Vollzeit. Und ein paar neue Kollegen sind auch schon eingestellt!"Im Zuge unserer Charity Aktion spenden wir für jeden geteilten Beitrag auf Facebook und Instagram eine takeCare Mund-Nase-Maske an Hilfsbedürftige und Pflegeheime in Deutschland.Pressekontakt:expo24seven GmbHHerr Angelo FrankeWildmoos 982266 Inning a. AmmerseeTel: +49 (0)8143/ 9925171email: angelo.franke@expo24seven.comInternet: www.expo24seven.comOriginal-Content von: expo24seven GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143921/4583061