OHB SE: OHB SE ändert Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund von Covid-19DGAP-Ad-hoc: OHB SE / Schlagwort(e): Dividende OHB SE: OHB SE ändert Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund von Covid-1928.04.2020 / 13:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.28. April 2020. Vorstand und Aufsichtsrat der OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) werden der Hauptversammlung am 26. Mai 2020 vorschlagen, auf die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 zu verzichten und den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Ein entsprechender Beschluss wurde heute während der Aufsichtsratssitzung der OHB SE gefasst. Er erfolgte auf Vorschlag des Vorstandes und weicht von der bisherigen Ankündigung ab. Aufgrund der noch nicht hinreichend genau abschätzbaren Auswirkungen der Covid-19 Krise ist die Vermeidung des Liquiditätsabflusses in Höhe der ursprünglich vorgesehenen Dividendenzahlung von circa EUR 7,5 Mio. eine wichtige Komponente, um flexibel auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können.Kontakt: Investor Relations Martina Lilienthal Tel.: +49 421 - 2020-7200 Fax: +49 421 - 2020-613 E-Mail: martina.lilienthal@ohb.deCorporate Communications Günther Hörbst Tel.: +49 421 - 2020-9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de28.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: OHB SE Manfred-Fuchs-Platz 2-4 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 (0)421 2020 8 Fax: +49 (0)421 2020 613 E-Mail: ir@ohb.de Internet: www.ohb.de ISIN: DE0005936124 WKN: 593612 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1031795Ende der Mitteilung DGAP News-Service1031795 28.04.2020 CET/CEST