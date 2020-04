Einer der Profiteure der Coronakrise ist Delivery Hero. Der Umsatz das Essenslieferanten steigt weiter stark an. Somit rücken auch neue Geschäftsideen in den Fokus. Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat auch in der Coronakrise weiter ein starkes Wachstum verzeichnet und will künftig stärker von der Lieferung anderer Waren profitieren. Beim sogenannten Quick Commerce mit schnellen Lieferungen aus angebundenen Geschäften will Delivery Hero Vorreiter sein, wie Vorstandschef Niklas Östberg am Dienstag in einer Telefonkonferenz sagte. Neben Lebensmitteln ...

