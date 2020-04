Mainz (ots) -Woche 18/20Mittwoch, 29.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus dem HinterhaltDeutschland 20176.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltDistanzwaffenDeutschland 20177.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltWaffen für jedermannDeutschland 20177.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 20178.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltSchneller als der GegnerDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.05 Anklage Mord - Der Fall PagenstecherDeutschland 201610.50 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby FranksUSA 201711.35 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der GerichtsmedizinUSA 201713.05 ZDF-HistoryDas Geheimnis der Wikinger-KriegerinDeutschland 202013.50 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 201714.20 Mordakte MittelalterTod eines DichtersGroßbritannien 201515.05 Mordakte MittelalterDas Ende von König Edward II.Großbritannien 201515.50 Mordakte MittelalterIntrige um Englands ThronGroßbritannien 201516.35 Mordakte MittelalterDie Queen, ihr Liebhaber und dessen EhefrauGroßbritannien 201517.20 Mordakte MittelalterKindsmord im TowerGroßbritannien 201518.05 Mordakte MittelalterDer Sohn des PapstesGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Burgen - Mythos und WahrheitFeste MauernDeutschland 201921.40 Burgen - Mythos und WahrheitDie Zeit der RitterDeutschland 201922.25 Burgen - Mythos und WahrheitBollwerke der MachtDeutschland 201923.10 Burgen - Mythos und WahrheitFestungen und KanonenDeutschland 201923.55 Burgen - Monumente der MachtConwy CastleGroßbritannien 20120.40 heute journal1.10 Das Geheimnis des KeltengrabsDeutschland 20191.55 Terra XDie KeltenEuropas vergessene MachtDeutschland 20162.35 Terra XDie KeltenKampf um GallienDeutschland 20163.20 Terra XDie KeltenAufstand der KöniginDeutschland 20164.05 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der PyramideGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 19/20Freitag, 08.05.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:11.30 Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und EhreDeutschland 2020"Bella Germania - Die Dokumentation" entfällt"ZDF-History: Rassismus - Die Geschichte eines Wahns" um 12.15 Uhrentfällt13.00 ZDF-HistoryGöttinnen der LeinwandDeutschland 2017"Russlanddeutsche - Tradition, Freiheit, Frust" entfällt13.30 ZDF-HistoryNena - Eine deutsche LegendeDeutschland 202014.15 ZDF-HistoryUdo Jürgens - ein Leben für die MusikDeutschland 201715.00 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 2018"Arm, alt, sucht Wohnung" um 15.30 Uhr entfällt15.45 The true story of MadonnaDeutschland 2016"Sklaven der Straße - Lohndumping in der Logistikbranche" um 16.15Uhr entfällt16.30 The True Story of Angelina JolieUSA 2019"Armes reiches Deutschland - Rentner in Not" um 16.45 Uhr entfällt17.15 Die sieben Leben des Elvis PresleyGroßbritannien 2019"Arm trotz Arbeit - Überleben mit Niedriglohn" entfällt"Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland" um 18.00 Uhrentfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4583124