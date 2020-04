Einige Unternehmen machen Investitionen in Bitcoin & Co auch für Laien immer einfacher. Das E-Wallet Neteller hat mittlerweile sogar eine eigene Kauf- und Verkaufsoption für jeden Kunden-Account eingerichtet. Von Robert Steininger* Bitcoin und Co. sind bereits seit einigen Jahren in aller Munde. Während anfangs nur wenige mit dem Begriff Blockchain etwas anfangen konnten, haben mittlerweile die meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...