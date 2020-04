Kiel (ots) - Die seit zwölf Jahren unter dem Namen Sparkassen-Arena firmierende Multifunktionshalle im Herzen von Kiel wird ab dem 1. Juli 2020 Wunderino-Arena heißen. Zudem steigt das Online-Casino als Sponsor beim Handbal-Bundesligisten THW Kiel ein. Das berichten die "Kieler Nachrichten" exklusiv auf ihrer Webseite.Das Online-Casino hat sich die Namensrechte für fünf Jahre gesichert. Der Vertrag beinhaltet eine Option auf weitere fünf Jahre. Stefan Wolf, Geschäftsführer der Konzert- und Veranstaltungsgesellschaft Kiel, die die Arena betreibt, sagte der Zeitung: "Wir haben mit Wunderino einen verlässlichen neuen Partner. Das ist ein völlig legitimes Unternehmen, das die Lizenz dafür hat. Es ist für uns ein Werbepartner wie jedes andere Unternehmen auch. Ich denke auch nicht, dass irgendein Künstler oder Mieter Anstoß daran nimmt, dass der Namenssponsor ein Online-Casino ist. Es gab ja auch schon zum Beispiel das PokerStars.de-Stadion (an der Lohmühle in Lübeck, d. Red.)."Silvia Hoppe, Pressesprecherin von Wunderino.de, sagte der Zeitung: "Was uns verbindet, sind die Freude an Spiel und Sport, das Mitfiebern und Feiern, aber auch ein großes Verantwortungsbewusstsein für die Menschen, die wir entertainen." Das Unternehmen, das mit Genehmigung des Landes Online-Casinospiele in Schleswig-Holstein anbietet, wolle sich langfristig in Schleswig-Holstein engagieren.Neben dem Namenssponsoring der Arena schloss Wunderino auch einen Sponsoring-Vertrag mit dem THW Kiel über zwei Jahre ab. "Es ist ein starkes Signal, dass sich ein internationales Unternehmen wie Wunderino jetzt für die Plattform und die Faszination Handball begeistert", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Das Online-Casino wird unter anderem mit der "Wunderino Fanshow" rund um die Heimspiele präsent sein.Artikel und Video ab 14 Uhr hier auf KN-online: https://www.kn-online.de/Kiel/Sparkassen-Arena-Kiel-bekommt-neuen-Namen-Sie-wird-zur-Wunderino-Arena/Pressekontakt:Kieler NachrichtenChefredakteurChristian LongardtTelefon: 0431/903-2810christian.longardt@kieler-nachrichten.deOriginal-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40115/4583173