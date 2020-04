Der Vergleich erstaunt: Während in Buenos Aires ein für südamerikanische Verhältnisse striktes Corona-Regime herrscht, nehmen viele in Brasilien das Coronavirus noch immer auf die leichte Schulter. In Argentinien gibt bereits seit dem 20.03.2020 eine Ausgangssperre, nach der nur Besorgungen in nahen Lebensmittelgeschäften und Apotheken erlaubt sind. Die Polizei greift dabei entschlossen durch und nahm inzwischen Tausende wegen Verstößen vorläufig fest. Ergebnis: Die Infektions- und Opferzahlen sind relativ gering im Verhältnis zur Bevölkerungszahl.In Brasilien dagegen kommt die Unbekümmertheit von höchster Stelle, nämlich von Präsident Bolsonaro höchstpersönlich. Also hätte das Land nicht schon genug am Hals mit einbrechenden Rohstoffpreisen, die seine Exporteinnahmen drastisch verringert. Sollte nun auch noch der Konsum im Inland einknicken, fragt man sich ernsthaft, wie brasilianische Schuldner ihre harten Dollarschulden bezahlen wollen. In der Regierung tobt ein Richtungskampf, in dem Bolsonaro inzwischen seinen Gesundheitsminister entlassen hat. Der beliebte Justizminister Sergio Moro trat nach massiven Differenzen mit Bolsonaro bereits zuvor zurück. Und die Gouverneure wichtiger Bundesstaaten wie Rio de Janeiro oder São Paulo verfügten Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Den vollständigen Artikel lesen ...