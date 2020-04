Der Newsflow bei Nordex bleibt positiv. Nach der Sicherung der Liquidität zu Wochenbeginn hat der Turbinenbauer nun einmal mehr einen Großauftrag vermeldet. An der Börse sorgt der Auftrag aus Brasilien zunächst zwar noch nicht für den Ausbruch nach oben. Doch die Meldung zeigt, dass der Nachfrage-Boom in der Windbranche trotz Corona-Krise ungebrochen bleibt.Nordex liefert 17 Anlagen für einen 58,8-Megawatt-Windpark des Stammkunden Voltalia Brasil in Brasilien. Hinzu kommt ein Servicevertrag über ...

