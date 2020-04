Ort des Tages: Essity Produktionsstätte in NÖ. Tempo, Zewa, Plenty, Cosy und feh sind die führenden Marken am heimischen Hygienepapier-Markt. Im niederösterreichischen Ortmann/Pernitz produziert Essity jährlich rund 119.000 Tonnen Hygienepapiere. Zum Vergleich: der jährliche Toilettpapierbedarf Österreichs liegt in etwa bei 80.000 Tonnen. Zu den in Ortmann produzierten Marken zählen u. a. Zewa, Danke, Cosy oder Tork. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)

