Anschnallen für den neuen Investment-Schnelltest mit Volker Schulz aus der Redaktion des Bernecker-Börsenbriefes "Der Aktionärsbrief". Diesmal waren es nicht 8 Aktien, die kurz und knackig für Sie angeleuchtet worden, sondern 7 Aktien, ergänzt von einem Rohstoff, nämlich Gold. Themen der Sendung (Aufzeichnung am 30.04.2020 im Rahmen von BerneckerTV):



++ Wirecard mit Erholungschance!

++ Lufthansa - Insolvenz in Eigenregie unrealistisch!

++ Gilead mit Corona-Hoffnung. Noch einsteigen?

++ ViacomCBS - Chance auf 50 %-Comeback?

++ Vinci - Trotz Luftverkehrs-Flaute einen Blick wert?

++ Essity - Nachfrage geht durch die Decke?

++ Wallstreet:Online - vor Neubewertung?

++ Gold - Auf dem Weg Richtung 3000 Dollar?





