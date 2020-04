Die Hoffnung auf erste Lockerungen in der Corona-Pandemie schiebt die Wall Street am Dienstag an.Der Dow Jones stand zur Startglocke 0,93 Prozent im Plus bei 24,357,17 Punkten.Nach dem bereits festen Start in die Woche setzt sich damit die jüngste Erholung fort. Zuvor hatten bereits die Börsen in Europa ihren Aufwärtskurs weiter fortgesetzt.Nachdem in der vergangenen Woche enttäuschte Hoffnungen auf eine schnelle medikamentöse Behandlung der gefährlichen Krankheit COVID-19, ...

