HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Wirecard nach dem Bericht der KPMG-Sonderermittler von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel auf 102 Euro belassen. Wesentliche Fragen blieben weiter ungeklärt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So bleibe der Zeitraum zwischen 2016 und 2018 ein schwarzes Loch und neuen Vorwürfen gegen den Zahlungsabwickler blieben damit Tür und Tor geöffnet. Gleichwohl sollte Wirecard im Tagesgeschäft seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 12:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 12:28 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007472060

WIRECARD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de