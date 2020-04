De Raj Group AG: De Raj Group AG gibt Corona-bedingte Verschiebung der Veröffentlichung der Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2019 auf den 30. Juni 2020 bekanntDGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Jahresergebnis De Raj Group AG: De Raj Group AG gibt Corona-bedingte Verschiebung der Veröffentlichung der Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2019 auf den 30. Juni 2020 bekannt28.04.2020 / 15:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.De Raj Group AG gibt Corona-bedingte Verschiebung der Veröffentlichung der Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2019 auf den 30. Juni 2020 bekanntKöln, den 28. April 2020 - Die De Raj Group AG gibt hiermit bekannt, dass sie den Jahresfinanzbericht und den Konzernabschluss samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 nicht in der gesetzlich vorgesehenen Frist bis zum 30. April 2020, sondern erst am 30. Juni 2020 veröffentlichen werden wird. Die Verschiebung der Veröffentlichung der Rechnungslegungsunterlagen beruht auf einer Verzögerung bei der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses in Folge der Corona-bedingten Einschränkungen, insbesondere im Hinblick auf die malaysischen Konzerngesellschaften der Gruppe.Kontakt: Vaidyanathan Nateshan Vorstand Tel.: +49 221 9593702628.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Straße 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1031883Ende der Mitteilung DGAP News-Service1031883 28.04.2020