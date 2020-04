Morphosys und der Partner I-Mab haben bekannt gegeben, dass der erste Patient in einer klinischen Phase-3-Studie auf dem chinesischen Festland behandelt wurde, um Morphosys' humanen CD38-Antikörper MOR202/TJ202 in Kombination mit Lenalidomid plus Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem (wiederkehrendem) oder refraktärem (therapieresistentem) multiplen Myelom (R/R MM) zu untersuchen. Im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit Morphosys hat I-Mab die exklusiven Rechte für die Entwicklung und Vermarktung ...

