FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FRONTIER COMMUNICTS 2046 YC5D US177342AP79
FRONTIER COMMUNICTS 2024 YC5B US35906AAN81
FRONTIER COMMUNICTS 2023 YC5A US35906AAM09
AB/FROM ONWARDS 28.04.2020 13:30 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FRONTIER COMMUNICTS 2046 YC5D US177342AP79
FRONTIER COMMUNICTS 2024 YC5B US35906AAN81
FRONTIER COMMUNICTS 2023 YC5A US35906AAM09
AB/FROM ONWARDS 28.04.2020 13:30 CET
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