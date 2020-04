Die Coronakrise fordert auch in Osteuropa Kollateralschäden. Zu ihnen gehört neben dem polnischen Zloty und tschechischen Krone auch der ungarische Forint.Wie ein Blick auf die Entwicklung des Forint gegen den Euro in den vergangenen 20 Jahren zeigt, befindet sich dieser seit dem Abwertungsschub während der Finanzkrise 2009 in einem langsamen Abwertungstrend. Dieser hat nun im Zuge der politischen Reaktionen auf die Corona-Pandemie einen neuen Abwertungsimpuls erfahren.

