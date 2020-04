DGAP-Media / 2020-04-28 / 16:22 UNTERNEHMENSMITTEILUNG DER ALADDIN HEALTHCARE TECHNOLOGIES SE ("DIE GESELLSCHAFT"). Die Gesellschaft gibt bekannt, dass sie den Jahresabschluss der Aladdin Healthcare Technologies SE für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund von Verzögerungen bei der Prüfung sowie zusätzlicher für die Fertigstellung benötigter Zeit für dessen Aufstellung nicht innerhalb der Veröffentlichungsfrist für den geprüften Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr veröffentlichen kann. Die Frist läuft am Donnerstag, den 30. April 2020 ab. Die Verzögerung ist eine Folge der verzögerten Bestellung des neuen Abschlussprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019. Der neue Abschlussprüfer Warth Klein Grant Thornton wurde durch Gerichtsbeschluss vom 25. Februar 2020 bestellt. Der gesamte Prozess der Erstellung und Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 wurde zusätzlich durch die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden, erzwungenen Arbeitseinschränkungen beeinflusst und verzögert. Die Gesellschaft wird sich bemühen, sicherzustellen, dass die Prüfung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr so bald wie möglich abgeschlossen wird. Das Unternehmen wird eine Aktualisierung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekanntgeben, sobald absehbar ist, wann die Arbeiten am Jahresabschluss abgeschlossen werden können. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Aladdin Healthcare Technologies SE Schlagwort(e): Gesundheit 2020-04-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1032015 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1032015 2020-04-28

