Bayreuth (pta027/28.04.2020/16:29) - Solarkraftwerksbetreiber 7C Solarparken erwirbt neuen und von IBC SOLAR realisierten 10-MWp-Solarpark in Hessen. Gleichzeitig übernimmt das Systemhaus aus Oberfranken die Wartungs- und Serviceleistungen (O&M) über insgesamt 111 MWp des 7C-Portfolios.



Bad Staffelstein/Bayreuth, 28. April 2020 - IBC SOLAR, ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik (PV) und Energiespeicher und die 7C Solarparken AG (WKN A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68), ein börsennotierter Solarkraftwerksbetreiber mit Fokus auf den deutschen Solarmarkt, verstärken ihre seit Jahren bestehende, sehr gute Zusammenarbeit.



So hat die 7C Solarparken AG einen weiteren von der IBC SOLAR AG entwickelten, geplanten und errichteten Freiflächen-Solarpark mit einer Gesamtnennleistung von 10 MWp am Standort Oberwesterwaldbahn in Hessen (Gemeinden Dornburg und Elbtal) erworben. Insgesamt 36.300 Solarmodule erzeugen zwischen Dornburg und Elbtal nun klimafreundlichen Sonnenstrom. Der 16,44 Hektar große Solarpark ist ausgerüstet mit Modulen von URE (Zusammenschluss von Neo Solar Power, Solartech und GINTECH) und erhält eine durchschnittliche Einspeisevergütung von 6,08 ct/kWh.



Im Zuge der vertieften Partnerschaft übernimmt IBC SOLAR nicht nur präventive Wartungsleistungen für den neu erworbenen Solarpark, sondern auch für weitere 101 MWp Frei- und Dachflächenanlagen der 7C Solarparken AG. Insgesamt führt das Systemhaus damit vorbeugende Serviceleistungen, inklusive Mittelspannungsschutzprüfungen für über 111 MWp des 7C-Portfolios durch.



"Mit dem Erwerb erhöht sich unser Portfolio auf über 210 MWp. Durch diese Transaktion sind wir im April bereits nah an unserem Endjahresziel von 220 MWp", so Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG. "Die neue Partnerschaft mit IBC SOLAR ermöglicht uns die Konzentration auf Reparaturen, Monitoring und Optimierung der Anlagen weiterhin hausintern abzusichern und die erforderlichen präventiven Wartungs- und Servicearbeiten durch einen erfahrenen und bekannten Partner sicherzustellen."



"Wir freuen uns über das Vertrauen von 7C in die Qualität und Leistungsfähigkeit unseres Hauses und sind sehr stolz darauf, unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit nunmehr auch umfangreich auf den Bereich der technischen Betriebsführung ausdehnen zu können," ergänzt Udo Möhrstedt, Vorstandsvorsitzender der IBC SOLAR AG. "In den Erneuerbaren Energien steckt neben dem Klimabeitrag gerade auch in und nach Krisenzeiten erhebliches wirtschaftliches Potential, das es zu nutzen gilt."



Ralf Hennig, Bereichsleiter Projekte Deutschland fügt hinzu: "Dadurch, dass wir die komplette Wertschöpfungskette des Projektgeschäfts abbilden - von der Projektentwicklung, -planung und -realisierung bis hin zur Vertragsgestaltung, Finanzierung und technischer Betriebsführung (O&M) - ergeben sich zudem viele wirtschaftliche Vorteile für unsere Kunden. So werden das Gesamtrisiko minimiert und der Werterhalt sowie die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage gesteigert."



