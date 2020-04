Vectron Systems AG: Trotz Covid-19-Pandemie deutliches Wachstum im 1. QuartalDGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Vectron Systems AG: Trotz Covid-19-Pandemie deutliches Wachstum im 1. Quartal28.04.2020 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter, digitalisierter Kassensysteme bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat trotz der COVID-19-Pandemie den Umsatz im 1. Quartal deutlich steigern können.Wie bereits mit der Ad-hoc-Meldung 17.03.2020 veröffentlicht, stellt das COVID-19-Virus die gesamte Gastronomiebranche und somit die Vectron-Zielkundschaft vor große Herausforderungen. Nachdem das erste Quartal 2020 im Januar und Februar sehr gut angelaufen war, erhielt die Nachfrage infolge COVID-19-Pandemie ab Ende Februar einen deutlichen Dämpfer. Trotzdem gelang es Vectron im 1. Quartal den Umsatz um rund 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR 7,5 Mio. zu steigern.Die Gesellschaft hat im Februar eine Kapitalerhöhung platziert, die brutto rund EUR 11,0 Mio. eingebracht hat und die starke Bilanzposition der Gesellschaft auch im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie nochmals deutlich verbessert hat. Im Zusammenhang mit dieser Kapitalmaßnahme fielen Einmalkosten in Höhe von EUR 412.000 an, die das Ergebnis im ersten Quartal zusätzlich belasteten. Inklusive aller Einmalaufwendungen verbesserte sich das Ergebnis vor Steuern von rund EUR -1,0 Mio. auf rund EUR -0,8 Mio.Gleichzeitig hat Vectron im 1. Quartal damit begonnen sein neues digitales Geschäftsmodell Duratec Digital World (DDW) flächendeckend zu vermarkten. Für den Aufbau des neuen Geschäftsmodells wurden insgesamt in den ersten drei Monaten EUR 1,3 Mio. aufgewendet.Damit wird deutlich, dass Vectron im Kerngeschäft weiter positive Zahlen erwirtschaftet hat. Ohne den unerwarteten Einfluss der Covid-19- Pandemie wäre das 1. Quartal 2020 aus Sicht der Gesellschaft sowohl bei Umsatz und Ergebnis nochmals erheblich besser ausgefallen.Aufgrund der bilanziellen Stärke und der hohen Liquidität, hat die Gesellschaft, im Gegensatz zu vielen Wettbewerbsunternehmen, breite Handlungsspielräume.'Wir sind der Überzeugung, dass in jedem denkbaren Zukunftsszenario ein modernisiertes Produktportfolio und ein gutes Digitalgeschäft für die Erfolgsaussichten entscheidend sein werden", erklärt Vectron-Vorstand Thomas Stümmler. Daher befinden sich zwar in einigen Bereichen Mitarbeiter in Kurzarbeit (aktuell ca. 26 Prozent der Arbeitsstunden). Davon ausgeschlossen sind aber die Bereiche Entwicklung und digitale Geschäftsmodelle. Der Fokus liegt hierbei aber ausschließlich auf der Fertigstellung von Produkten und Services, die innerhalb der nächsten 3 Monate zur Marktreife gebracht werden und somit spürbare Umsatz- und Ergebnisbeiträge im laufenden Jahr liefern können. Diese kurzfristigen Projekte mit Hochdruck umzusetzen ist absolut sinnvoll - in jedem denkbaren Szenario.Danach wird die Gesellschaft entscheiden, wie mit längerfristigen Projekten und Produktentwicklungen abhängig vom Geschäftsverlauf weiter verfahren wird. Insgesamt ist Vectron zuversichtlich, aus der Krise gestärkt und mit verbesserter Wettbewerbsposition hervorzugehen.Über Vectron: Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. 