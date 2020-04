Die Regierung von Papua-Neuguinea hat Barrick Gold (CA0679011084) mit einer Übernahme der Kontrolle der Porgera-Mine gewarnt. Barrick hatte die operativen Arbeiten in der Mine eingestellt, nachdem bekannt geworden war, dass die nach 20 Jahren auslaufende Förderlizenz nicht verlängert werden soll.Der seit Mai 2019 amtierende Premierminister von Papua-Neuguinea, James Marape, hatte in den sozialen Medien den kanadischen Goldförderer gewarnt, dass man gezwungen sei, die Kontrolle über die Mine zu übernehmen, wenn die Mine während der von der Regierung geplanten Übergangsphase geschlossen bliebe.Barrick Gold hatte sich zusammen mit seinem Joint Venture Partner Zijin Mining um eine Verlängerung der Abbaulizenz um 20 Jahre bemüht. Dies lehnet die Regierung allerdings am vergangenen Freitag ab.

