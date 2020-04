Effecten-Spiegel AG: Die Effecten-Spiegel AG verschiebt ihre Hauptversammlung und hält an der Dividende festDGAP-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Effecten-Spiegel AG: Die Effecten-Spiegel AG verschiebt ihre Hauptversammlung und hält an der Dividende fest28.04.2020 / 18:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DGAP-News: Die Effecten-Spiegel AG verschiebt ihre Hauptversammlung und hält an der Dividende festEffecten Spiegel AG / HauptversammlungVorstand und Aufsichtsrat der Effecten-Spiegel AG haben aufgrund von COVID-19 beschlossen, die ursprünglich für den 29. Mai 2020 in Düsseldorf geplante ordentliche Hauptversammlung zu verschieben.Da derzeit noch nicht vorhersehbar ist, wann es wieder eine verlässliche Rechtslage für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen gibt, ist zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter sowie der beteiligten Dienstleister zudem der Beschluss gefasst worden, die Hauptversammlung in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung durchzuführen. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (COVID-19-Gesetz).Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten sowie aufgrund terminlicher und technischer Verfügbarkeiten wird die Hauptversammlung auf den 07.08.2020 verschoben. Die Einladung wird spätestens am 30.06.2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht.Der Geschäftsbericht 2019 ist ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.effecten-spiegel.com abrufbar. An dem im Geschäftsbericht formulierten Gewinnverwendungsvorschlag hält das Unternehmen weiterhin fest. Die Gesellschaft beabsichtigt damit unverändert, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,65 EUR je dividendenberechtigte Vorzugs- und Stammaktie zu zahlen.Effecten-Spiegel AGPostfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998Ansprechpartner: Marlis Weidtmann (Vorstand) weidtmann@effecten-spiegel.deDüsseldorf, den 28.04.202028.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart EQS News ID: 1032073Ende der Mitteilung DGAP News-Service1032073 28.04.2020