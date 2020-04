Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat den größeren Spielraum bei der Kreditvergabe gelobt, den die Europäische Kommission den Banken wegen der coronabedingten wirtschaftlichen Krise einräumen will. Sie verspricht sich von den vorgeschlagenen Regelungen eine Stärkung der Wirtschaft.

"Die heute vorgeschlagenen Maßnahmen werden zu einer Kapitalentlastung führen. Damit tragen sie dazu bei, dass unsere Banken und Sparkassen weiter und mehr dringend benötigte Kredite vergeben können. Sie sind aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Beitrag, um die Realwirtschaft in der aktuellen Corona-Krise zu stabilisieren", betonte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken als diesjähriger Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft.

Der stellvertretende Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis hatte zuvor eine Lockerung des Bankenaufsichtsrechts bei der Kreditvergabe an Privathaushalte und Unternehmen vorgestellt, um die für die Wirtschaft gravierenden Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. So soll durch die vorübergehenden Lockerungen die Vergabe von weiteren Krediten ermöglicht werden.

Die Deutsche Kreditwirtschaft hält allerdings noch Änderungen an den Vorschlägen der EU-Kommission für notwendig. Neben der vorgeschlagenen Ausnahme von Zentralbankreserven, die aus deren Sicht nicht weit genug geht, da sie zeitnah und grundsätzlich von der Berechnung der Leverage Ratio hätten ausgenommen werden sollen, sollten zum Beispiel auch staatlich garantierte Kredite explizit von der Berechnung der Leverage Ratio ausgenommen werden. Nur so könne sichergestellt werden, dass Banken in der Lage seien, diese Förderkredite des Staates effizient an die Wirtschaft durchzuleiten, heißt es in der Pressemitteilung der Kreditwirtschaft.

Die Kreditwirtschaft hätte sich nach eigenen Angaben auch ein politisches Signal zur Aussetzung der diesjährigen Bankenabgabe gewünscht. Denn die Gelder sollten nun besser zur Abwendung der aktuellen Krise der Realwirtschaft verwendet werden. Hierdurch würde dem einheitlichen Abwicklungsfonds auch kein "Schaden" entstehen, denn die Beitragslücke wäre von den Instituten in den Folgejahren zu schließen. Gleichzeitig hätte das kapitalschonende Instrument der unwiderruflichen Zahlungszusagen bei der Zurverfügungstellung der Mittel für die Bankenabgabe gestärkt werden müssen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.