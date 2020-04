BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der französische Handelskonzern Carrefour hat in der Corona-Krise seinen Umsatz in die Höhe geschraubt. Auf vergleichbarer Basis habe der Konzern im ersten Quartal des laufenden Jahres 7,8 Prozent mehr erlöst als ein Jahr zuvor, teilte Carrefour am Dienstag mit. Der Grund seien "vorsorgliche Käufe" im März im Zuge der Corona-Pandemie gewesen.



Das lasse sich an den Zahlen ablesen, führte Carrefour aus: Bei Nahrungsmitteln habe das Umsatzplus auf vergleichbarer Basis 9,9 Prozent betragen, bei anderen Waren gab es ein Minus von 3,5 Prozent. Die Online-Käufe von Nahrungsmitteln seien um 45 Prozent gestiegen.



Seine Ziele bis 2022 bekräftigte der Konzern. So will Carrefour den Absatz über das Internet und die Verkäufe organischer Produkte steigern sowie Immobilien verkaufen./fba/he

