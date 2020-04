NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 55 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe vermutlich von allen Analysten die niedrigsten Schätzungen für den Bierbrauer mit Blick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen für 2020 müssten noch deutlich sinken. Auf Sicht von 12 bis 24 Monaten sei er jedoch positiv gestimmt für die Aktien./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

