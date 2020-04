Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Der 10-jährige Single Barrel Kentucky Straight Bourbon von Michter's für das Jahr 2020 wird ab Mai in den Verkauf gehen. Das Getränk hat einen Alkoholgehalt von 47,2 % (94,4 Proof) und der vorgeschlagene Verkaufspreis für die USA beträgt 130 US-Dollar pro Flasche.Michter's blickt auf eine langjährige Tradition in der Herstellung amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Michter's hochgelobtes, limitiertes Portfolio umfasst Bourbon, Roggen-Whiskey, Sour Mash Whiskey und American Whiskey - alle bis zur Spitzenreife gealtert. Die Jim Murray Whisky Bible, Auflage 2020, kürte den 20 Jahre alten Bourbon von Michter's zum "Besten Bourbon der Kategorie 16 bis 20 Jahre". Im Januar 2020 wurde Michter's zum zweiten Mal in Folge im jährlichen Markenbericht von Drinks International zum #1 Top Trending American Whiskey gekürt.Neben der Michter's Fort Nelson Distillery betreibt das Unternehmen die Michter's Shively Distillery in Louisville sowie eine 59 Hektar große Farm und den Betrieb in Springfield, Kentucky. Weitere Informationen finden Sie unter www.michters.com sowie auf Instagram, Facebook und Twitter.Pressekontakt:Joseph J. Magliocco502-774-2300 x580jmagliocco@michters.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1160564/Michter_s_10_Year_Bourbon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpgOriginal-Content von: Michter's Distillery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114603/4583478