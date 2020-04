Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Meißen (pta032/28.04.2020/18:54) - Der sächsische Wohnimmobilienspezialist B-A-L Germany AG (ISIN A2NBN9) legte am 9. April die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vor. Die ambitionierten Ziele bei Flächenzuwachs und Umsatz konnten dabei übertroffen werden.



Im Jahresvergleich konnte der Umsatz auf 170 TEUR (Vj. 88 TEUR / +95%) nahezu verdoppelt werden. Umsätze wurden ausschließlich aus der Vermietung des Bestandes erzielt. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit -15,5 TEUR (Vj. -3,81 TEUR) im Rahmen der Erwartungen und war von Einmalaufwendungen aus dem Börsengang und den durchgeführten Kapitalmaßnahmen belastet. Die branchenübliche Kennzahl FFO erhöhte sich auf 18 TEUR (Vj. 8 TEUR / +216%).



Der Vorstand der B-A-L Germany AG, Falko Zschunke, bestätigte nochmals die bereits in der Hauptversammlung 2019 kommunizierten Ziele. Danach soll der Wachstumskurs bei Fläche und Umsatz weiterhin kraftvoll fortgesetzt werden. Akquise und Bewirtschaftung erfolgen auch weiter diszipliniert und umsichtig. Die Gesellschaft ist mit einer nochmals leicht gestiegenen Eigenkapitalquote von 79,2% (Vj. 74,6%) solide finanziert und hat weiterhin keinerlei Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten. Die HGB-Bilanzierung, die ein Hochschreiben der Anschaffungskosten verbietet, wird beibehalten.



Derzeit absehbare Einflüsse der CORONA-Krise auf das Geschäftsmodell der Gesellschaft finden sich vorrangig in der Finanzierung des weiteren Wachstums über den Kapitalmarkt. Eine Verschiebung bereits geplanter Kapitalmaßnahmen ist denkbar. Auf das operative Vermietungsgeschäft ist derzeit kein Einfluss erkennbar. Die Entwicklung wird jedoch weiter beobachtet.



