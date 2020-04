NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BP nach den Zahlen zum ersten Quartal von 275 auf 250 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er rechne nun mit einer Dividendensenkung um 40 Prozent im späteren Jahresverlauf, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte seine Schätzungen auch mit Blick auf den letzten vom Ölkonzern gegebenen Ausblick sowie die Ölpreisentwicklung und erwartet eine steigende Nettoverschuldung./ck/bek



ISIN: GB0007980591

