Es bahnt sich eine finale Entscheidung an: Inzwischen scheint gemäß Insiderkreisen klar, dass die Lufthansa (WKN: 823212) Staatshilfen von 11 Milliarden Euro erhalten wird, davon 8,75 Milliarden in Form von Eigenkapital. Geplant ist laut übereinstimmenden Medienberichten, dass der Bund für die knapp 9 Milliarden Euro eine Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Aktie erhält. Die Schweiz steuert 1,4 Milliarden Euro Kredit bei, Brüssel knapp 300 Millionen Euro. In Österreich ist offenbar noch keine ...

