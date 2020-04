Der österreichische Baukonzern Porr hat massive Probleme mit einem Brückenbauprojekt in Deutschland. Der über 300 Mio. Euro schwere Auftrag in Leverkusen wurde vergangene Woche gekündigt - wegen der Qualität des Stahls aus China, wie Konzernchef Karl-Heinz Strauss Anfang der Woche in Wien bekanntgab. Doch nun will er sich neuerlich um einen Zuschlag bewerben, berichtet das deutsche "Handelsblatt"."Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...