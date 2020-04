Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Bachenbülach (pts003/29.04.2020/05:00) - Jetzt, wo wir uns nicht mehr oder nur bedingt physisch treffen können, sind Video-Konferenzen das ultimative Instrument um unsere Geschäfte möglichst ungehindert weiter zu führen und Projekte voranzutreiben. Video Conferencing erlaubt uns, Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten und Partner auf eine persönliche Art zu kontaktieren. Mit ClickShare Conference weiten Sie die Möglichkeiten einer herkömmlichen Video-Konferenz wesentlich aus, indem Sie die Infrastruktur Ihres Meeting-Raums in Ihr Video-Conferencing-Tool einbinden, unabhängig davon, welche VC-App Sie verwenden. Herkömmlich wären nun umfangreiche Vorbereitungen nötig: Bildschirm, Kamera, Mikrofon und Lautsprecher müssten an den Notebook angeschlossen werden. Dank ClickShare Conference können Sie sich diese Zeit und den Kabelsalat im Sitzungsraum ersparen. Einfach Button in den Laptop stecken und starten! Innert 7 Sekunden ist Ihr Gerät drahtlos mit dem Bildschirm, der Kamera und dem Audiosystem verbunden. Die Videokonferenz kann sofort starten. Teilen Sie Ihren Laptop-Inhalt gleichzeitig mit anwesenden und den externen Teilnehmern. Zeigt ein lokaler Kollege Inhalte von seinem Gerät, können Sie diese den Fernteilnehmern anzeigen. Das ermöglicht Ihnen und allen Sitzungsteilnehmern interaktiv zusammen zu arbeiten, Bildschirminhalte zu teilen, Informationen auszutauschen und so die besten Ideen zu schaffen. Und dies mit einem hohen Sicherheitsstandard, denn ClickShare ist ISO 27001 zertifiziert. Je nach Anwendung und Grösse der Lokalität - vom Huddle Space bis zum grossen Meetingraum - stehen ihnen drei entsprechende Systeme zur Verfügung. Fragen Sie uns! (Ende) Aussender: WAGNER VISUELL AG Ansprechpartner: Thomas Fehr Tel.: +41 44 864 40 80 E-Mail: info@wagner-visuell.ch Website: www.wagner-visuell.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200429003

