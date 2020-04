BERN, Switzerland, April 29, 2020ist.



Greentube bietet seit einigen Jahren Spiele von beständig höchster Qualität an und Book of Ra zählt zu den absoluten Klassikern. Die Lancierung von Book of Ra ist ein Beispiel dafür, dass unsere Schweizer Website an Beliebtheit gewinnt und sich im Wachstum befindet.

Die Grafiken und Animationen von Book of Ra sind fesselnd und das Gameplay entführt die Spielerinnen und Spieler in die geheimnisvolle Welt des alten Ägypten. Dieser grossartige Slot enthält fünf Walzen und neun Gewinnlinien, wobei das 'Buch'-Symbol als Joker fungiert.

Darüber hinaus verfügt dieses Spiel über zahlreiche Bonusfunktionen und Extras, wie z.B. 10 Freispiele, die man mittels zufällig ausgewählter Symbole gewinnen kann. Book of Ra wird sich bei Casino777.ch zweifellos als grosser Erfolg erweisen!

Léonard Huguenin, der Online Casino-Manager von Casino777.ch, sagte: «Unser Dank geht an Greentube, dafür, dass nun eines der beliebtesten Slot-Spiele Europas Teil unseres Casinos ist. Book of Ra ist ein wirklich aufregendes Spiel und dies sind wirklich sehr spannende Zeiten für uns bei Casino777.ch».