=== 06:20 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q (07:30 Presse- Telefonkonferenz; 08:15 Telefonkonferenz für Analysten), Amsterdam *** 07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 08:45 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Presse-Telefonkonferenz; 13:00 Analysten- Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Amberg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q, Paris 07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 1Q, Schloss Premstätten *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK per Livestream), Hamburg 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q, Neutraubling 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -2,5% gg Vm/-4,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-2,0% gg Vj *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q, Seoul *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April 09:30 DE/Kabinett, reguläre Sitzung, anschließend Sondersitzung zum deutschen EU-Ratsvorsitz ab 1. Juli, Berlin *** 10:00 DE/Munich Re, Online-HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +5,4% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,2% gg Vj *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK (Live-Webcast) *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 75,0 zuvor: 94,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -25,0 zuvor: -10,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -22,7 Vorabschätzung: -22,7 zuvor: -11,6 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April 11:00 DE/Bundesverband Deutsche Startups, Video-PK zur Veröffentlichung des Green Startup Monitor *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q, New York *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -3,5% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq 15:15 DE/Bundesarbeitsminister Heil, PK zum Sozialpakt II, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, PK (per Livestream) zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Flughafengesellschaft 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand 18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Umsatz 1Q, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** - DE/Stellenindex BA-X April - DE/Kultusministerkonferenz, Vorstellung eines Konzepts zur Wiederaufnahme des Unterrichts, Berlin - Börsenfeiertag Japan - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: TecDAX + NEUAUFNAHME - Drägerwerk + HERAUSNAHME - RIB Software SDAX + NEUAUFNAHME - Stratec + HERAUSNAHME - RIB Software ===

