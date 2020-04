Basel, 29. April 2020

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass Frau Savitha Ram Moorthi zum 1. Juni 2020 zum Head of Global Quality Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Basilea ernannt wird. Frau Ram Moorthi kam als Head of Quality Compliance Systems & Safety am 1. Februar 2020 von Novo Nordisk Health Care, Zürich, zu Basilea. Sie verfügt über einen Master-Abschluss in klinischer Pharmakologie der Universität von Aberdeen, Grossbritannien, und einen Master-Abschluss in Pharmazie der Universität von Nagpur, Indien. Bei Novo Nordisk war Frau Ram Moorthi als Director Clinical Quality and Pharmacovigilance für die Leitung von Qualitätsmanagement-Reviews, klinische Qualität und Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz) für das internationale Geschäft verantwortlich. Davor war sie Director Clinical Operations für die Region Europa.

David Veitch, Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Frau Ram Moorthi die Rolle des Head of Global Quality Management bei Basilea übernehmen wird. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Qualitätsmanagement, Clinical Operations, Zulassungsverfahren und Pharmakovigilanz, wobei sie sowohl Führungs- als auch Projektverantwortung unter Beweis gestellt hat. Wir wünschen ihr viel Erfolg in ihrer neuen Rolle."

Frau Ram Moorthi wird die Nachfolge von Dr. Anne Stehlin antreten, die seit Oktober 2018 Head of Global Quality Management ist und das Unternehmen verlässt, um sich einer anderen Aufgabe zuzuwenden. David Veitch ergänzte: "Wir danken Dr. Stehlin für ihren wertvollen Beitrag zum Fortschritt der Basilea in den letzten 18 Monaten und wünschen ihr für ihre weitere Karriere alles Gute."

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert .

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

