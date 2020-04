LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Covestro will seine Hauptversammlung 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie rein online abhalten. Das ursprünglich für den 17. April geplante Aktionärstreffen werde nun am 30. Juli stattfinden, teilte der Kunststoffspezialist am Donnerstag in Leverkusen mit. Damit nutzt der Konzern, wie viele andere Unternehmen auch, die extra wegen der Virus-Krise geschaffene neuen rechtlichen Möglichkeit./mis/jha/

