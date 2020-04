Heerbrugg (awp) - Die in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige SFS-Gruppe kündigt einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs an. Der langjährige CFO Rolf Frei wird sich im kommenden Jahr pensionieren lassen. Zu seinem Nachfolger wurde Volker Dostmann bestimmt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...