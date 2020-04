FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTT6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.329 EURQYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.149 EUR3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.221 EURSL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01 0.138 EURGEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.271 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.055 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.021 EURWX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.616 EURNOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.193 EURCZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.473 EURDWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.322 EURG23A XFRA US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S 0.579 EUR81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.184 EUREVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.345 EURCAO XFRA US2058871029 CONAGRA BRANDS INC. DL 5 0.195 EURBAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4 0.363 EURAY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.349 EUR3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.021 EURP3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS 0.012 EUR9Z1 XFRA KYG931751005 VALUE PARTNERS GRP HS-,10 0.026 EUREZM XFRA FR0000124570 PLASTIC OMN.INH.EO-,06 0.490 EUR7ES1 XFRA TH0616010R11 EASTERN WATER RES D. NVDR 0.007 EUR0M3 XFRA BMG475671050 IHS MARKIT LTD DL -,01 0.156 EURBAYN XFRA DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. 2.800 EURHOT XFRA DE0006070006 HOCHTIEF AG 5.800 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.009 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.079 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.017 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EURYAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.749 EUR4QM XFRA CA00089N1033 ADF GRP INC. SV 0.007 EURU1S1 XFRA BRUSIMACNPA6 USINAS SID.MIN.GER. PFD A 0.007 EUR66T XFRA NO0010715139 SCATEC SOLAR ASA NK -,02 0.093 EUR4I7 XFRA CA3874371147 GRANITE REIT UTS 0.159 EUR