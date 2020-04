FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KEK XFRA FI0009000202 KESKO B

H9W XFRA DE000A0LR4P1 HWA AG INH.O.N.

LSPP XFRA CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10

LSPN XFRA CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100

3CL XFRA AU000000AMN1 AGRIMIN LTD

XFRA CA7613661031 REVELO RES CORP.

