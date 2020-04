TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zur Wochenmitte überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Die Marktteilnehmer zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von negativen Vorgaben der Wall Street, wo ein überraschend deutlich gesunkenes Verbrauchervertrauen die Kurse belastet hatte. Rückenwind kommt vom Ölmarkt, wo sich die Preise nach dem jüngsten Einbruch deutlich erholen.

Der japanische Aktienmarkt ist am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen. Unter den übrigen Märkten ragt die rohstofflastige australische Börse mit einem Plus von 1,1 Prozent heraus. In Schanghai legt der Composite-Index um 0,5 Prozent zu, der Hang-Seng-Index gewinnt in Hongkong 0,3 Prozent. In Seoul liegt der Kospi 0,7 Prozent im Plus.

Die Handelswoche ist an vielen Börsen der Region verkürzt. In Hongkong und Südkorea wird am Donnerstag "Buddhas Geburtstag" gefeiert, am Freitag begeht man dort, aber auch in China und anderen asiatischen Ländern, den "Tag der Arbeit".

Mit Blick auf das am Mittwochabend deutscher Zeit anstehende Ergebnis der US-Notenbanksitzung überwiege bei den Anlegern die Erwartung, dass die Notenbanker deutlich machen werden, dass sie ihren geldpolitischen Kurs so lange wie nötig fortsetzen werden, sagt Stephen Innes von Axitrader vor dem Hintergrund der umfangreichen Lockerungen, die zur Bewältigung der Corona-Krise beschlossen wurden.

Ölpreiserholung zieht Branchenaktien mit nach oben

Der Preis für die US-Rohölsorte WTI steigt um 12,6 Prozent auf 13,90 Dollar. Brentöl verteuert sich um 3,6 Prozent auf 21,20 Dollar. Beobachter warnen allerdings, dass die Erholung nicht mehr als eine Gegenbewegung sein könnte, denn die übergeordneten Probleme - der drastische Nachfrageeinbruch aufgrund der Corona-Pandemie und mangelnde Lagerkapazitäten - bestünden nach wie vor.

Dazu passt, dass laut einem US-Branchenverband die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche erneut stark gestiegen sind, um 10 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte eine Zunahme von 11 Millionen

Im Gefolge des Ölpreises legen die Aktien von Branchenunternehmen kräftig zu. In Sydney steigen Oil Search um 7 Prozent, Woodside Petroleum um 6,3 Prozent und Santos um 5,9 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 1,7 Prozent nach oben, Sinopec gewinnen 2 Prozent.

Daneben gilt das Interesse der laufenden Bilanzsaison. Hier hat Samsung einen leichten Gewinnrückgang im ersten Quartal vermeldet und gewarnt, dass die Corona-Pandemie den Gewinn im Jahresverlauf schmälern werde. Die Aktie tendiert in Seoul kaum verändert und damit schwächer als der Markt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.371,70 +1,10% -19,63% 08:00 Kospi (Seoul) 1.948,10 +0,72% -11,36% 08:00 Schanghai-Comp. 2.823,09 +0,46% -7,44% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.641,17 +0,27% -13,79% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.577,12 +0,55% -20,90% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.383,40 +0,82% -13,63% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0845 +0,2% 1,0822 1,0820 -3,3% EUR/JPY 115,55 -0,1% 115,63 115,95 -5,2% EUR/GBP 0,8699 -0,1% 0,8710 0,8707 +2,8% GBP/USD 1,2468 +0,4% 1,2424 1,2424 -5,9% USD/JPY 106,55 -0,3% 106,86 107,17 -2,0% USD/KRW 1218,45 -0,2% 1221,41 1224,51 +5,5% USD/CNY 7,0762 -0,0% 7,0796 7,0855 +1,6% USD/CNH 7,0830 -0,0% 7,0859 7,0929 +1,7% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7511 -0,5% AUD/USD 0,6528 +0,6% 0,6491 0,6461 -6,8% NZD/USD 0,6091 +0,6% 0,6057 0,6013 -9,5% Bitcoin BTC/USD 7.828,51 +1,2% 7.738,01 7.705,76 +8,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 13,90 12,34 +12,6% 1,56 -76,6% Brent/ICE 21,20 20,46 +3,6% 0,74 -66,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.710,55 1.707,40 +0,2% +3,15 +12,7% Silber (Spot) 15,18 15,20 -0,1% -0,02 -15,0% Platin (Spot) 777,55 776,25 +0,2% +1,30 -19,4% Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,5% +0,01 -16,0% ===

